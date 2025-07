Regionali in Toscana | Schlein vede Giani e lo lascia in bilico Ma lui | Nessun passo indietro E una carta segreta

Non c'è stato il "via libera" di Elly Schlein alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana nel lunghissimo incontro al Nazareno. Perchè il M5S punta i piedi. Ma lui, il governatore, taglia corto: "L'incontro è stato lungo ma io non ho fatto nessun passo indietro". Ed è probabile che ne abbia fatto anche mezzo avanti: cioè che sia arrivato a dire chiaramente quello che potrebbe avere in serbo se la segretaria lo dovesse far fuori L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regionali in Toscana: Schlein vede Giani e lo lascia “in bilico”. Ma lui: “Nessun passo indietro”. E una carta segreta

In questa notizia si parla di: toscana - schlein - giani - nessun

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani. Mentre Schlein e Fossi fanno melina. Pericolosamente - Da tutta la Toscana, sindaci Pd (delle province di Livorno e Pisa, dell'Empolese Valdelsa e di altre zone), circoli Dem e semplici elettori premono perchè la segreteria del partito dichiari ufficialmente la ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione L'articolo Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani.

Toscana, la velata minaccia di Giani ad Elly Schlein: “Senza di me la vittoria non è scontata…” - La Toscana rischia di essere un’altra polveriera per Elly Schlein. Il governatore uscente, Eugenio Giani, non è gradito praticamente a tutta la coalizione di centrosinistra.

Giani, quattro ore da Schlein: «Nessun passo indietro. Incontro proficuo, ora mi affido al partito» Vai su X

Schlein lavora all’unità del centrosinistra per le Elezioni Regionali. Nodi su Giani in Toscana e Fico in Campania. Il centrodestra senza candidati certi. Vai su Facebook

Elezioni in Toscana, Eugenio Giani incontra Schlein: «Nessun passo indietro. Mi affido al partito»; Regionali in Toscana: Schlein vede Giani e lo lascia in bilico. Ma lui: Nessun passo indietro. E una carta segreta; Regionali, quattro ore di vertice Giani-Schlein. Il Governatore: “Per il bis nessun passo indietro. Mi affido al Pd”.

Regionali: Giani, 'incontro proficuo, mi affido al partito. Nessun passo indietro' - 'Piena condivisione del quadro politico con Schlein e i membri della segreteria, rispetterò le decisioni' (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Giani, quattro ore da Schlein: «Nessun passo indietro. Incontro proficuo, ora mi affido al partito» - Il governatore della Toscana ha incontrato i vertici del Pd: «Ho illustrato le ragioni che mi hanno spinto a dichiarare la mia disponibilità alla candidatura» ... Lo riporta msn.com