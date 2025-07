Sinner risponde agli attacchi sul doping | Ho festeggiato ancora di più

Nemmeno le critiche della stampa estera hanno smorzato la gioia di Jannik Sinner dopo il suo primo trionfo a Wimbledon. Il tennista italiano è stato accusato dai giornali inglesi, così come la polacca Iga Swiatek, campionessa nel singolare femminile, con frasi sulla squalifica per doping scontata da entrambi nei mesi scorsi. È stato il Telegraph il giornale più polemico. Un articolo a firma di Oliver Brown, infatti, recitava: «Celebrare due campioni condannati per doping è difficile da digerire». Sinner ha deciso di rispondere a distanza in un’intervista alla Bbc. Ha raccontato di averne parlato alla cena di gala dopo la vittoria proprio con Swiatek: «Io e Iga ne abbiamo parlato ieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner risponde agli attacchi sul doping: «Ho festeggiato ancora di più»

