Celesti nel marvel | risveglio e guerra contro galactus?

Il mondo dei fumetti Marvel continua a svelare nuovi dettagli sui suoi personaggi e sulle sue entità cosmiche più potenti, come i Celestiali. Queste creature sono tra le più enigmatiche e potenti dell’universo Marvel, e recenti pubblicazioni suggeriscono possibili sviluppi che potrebbero portare a uno scontro epico con figure come Galactus. In questo approfondimento si analizzeranno le origini, le caratteristiche e le implicazioni di queste entità misteriose, con particolare attenzione alle recenti rivelazioni apparse in alcune serie. i celestiali restano un enigma anche dopo mezzo secolo dalla loro prima apparizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

