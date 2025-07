Avellino colpi in strada dopo una lite | identificato un uomo

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura in pieno centro ad Avellino nel tardo pomeriggio di oggi. Due colpi di pistola sono stati esplosi a distanza di pochi minuti, prima in via Tagliamento e subito dopo in via Piave, entrambi nei pressi di due bar molto frequentati. Secondo quanto ricostruito, a sparare sarebbe stata la stessa persona, armata di una pistola a salve. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe dato alla fuga subito dopo gli episodi. Alla base del gesto ci sarebbe una lite, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul caso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Avellino, che stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per chiarire ogni dettaglio e confermare il movente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, colpi in strada dopo una lite: identificato un uomo

