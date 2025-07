Ex Ilva Emiliano | garantire il gas

21.45 Per l'ex Ilva di Taranto servono certezze sull'approvvigionamento energetico, non necessariamente legate a un rigassificatore. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il tavolo al ministero delle Imprese. "Si può chiudere un accordo indicando il fabbisogno di gas,non per forza la fonte",ha dichiarato, spiegando che "non è nemmeno certo che la nave rigassificatrice possa essere ormeggiata". Emiliano invita quindi a evitare scontri su ipotesi ancora indefinite. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dramma Ilva ridotto a farsa da Emiliano: «Acquedotto pugliese la può salvare» - La sparata: «Il gruppo parteciperebbe alla nazionalizzazione» Tavolo di Adolfo Urso. Promette 5.000 nuovi posti di lavoro a Taranto.

Emiliano, escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi - "Lo escludo categoricamente". Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a una domanda sulla possibilità di arrivare oggi a un'intesa sull'accordo di programma sull' ex Ilva per la nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia, al suo arrivo al ministero delle Imprese dove il ministro Adolfo Urso ha convocato un incontro a oltranza del governo con gli enti locali.

Ex Ilva, le cinque domande di Urso i due scenari di Emiliano - Il Mimit ritiene centrali rigassificatore e dissalatore, gli amministratori locali tentennano The post Ex Ilva, le cinque domande di Urso i due scenari di Emiliano appeared first on L'IdentitĂ .

Ex Ilva, bozza piano: obiettivo 8 milioni di tonnellate. Domani atteso l’ok alla nave rigassificatrice; Ex Ilva, Emiliano: «Firmare accordo, sarebbe pazzesco se saltasse». La Fiom: mancano garanzie sull'occupazione; Ex Ilva, Emiliano: «Risolta gran parte delle questioni preesistenti».

Emiliano: ipotesi di accordo senza esprimersi su nave - Secondo rainews.it

Ex Ilva: Emiliano, ipotesi accordo senza esprimersi su nave - Lo afferma il oresidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al termine del tavolo al ministero delle Imprese. Segnala ansa.it