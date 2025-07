Zelensky | ottima telefonata con Trump

22.12 "Ottima". Così Zelensky ha definito la telefonata con Trump, sottolineando l'impegno comune per rafforzare la protezione dei civili ucraini e migliorare la posizione difensiva contro gli attacchi russi all'Ucraina. "Siamo pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per raggiungere la pace", ha scritto il leader ucraino su X,aggiungendo che Trump gli ha riferito i contenuti del suo recente incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte e che i due hanno concordato di mantenersi in costante contatto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale.

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky.

