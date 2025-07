Triathlon l’Italia saluta la tappa di Amburgo delle World Series con un podio che conferma la saluta del movimento

Ancora un fine settimana da protagonista per l’Italia ai massimi livelli del triathlon mondiale. Si è disputata, infatti, la tappa di Amburgo delle World Series 2025 e non sono mancate le soddisfazioni per i nostri colori. Alessio Crociani portacolori del G.S. Fiamme Azzurre ha conquistato un ottimo terzo posto nella gara maschile, alle spalle dell’australiano Matthew Hauser e del portoghese Vasco Vilaca. Un risultato che conferma come il movimento sia in salute, e nei due comparti. Non va dimenticato, infatti, il secondo posto di Bianca Seregni nella tappa di Alghero delle World Series, anche in quel caso al vertice del triathlon mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

