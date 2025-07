Auto fuori controllo finisce nel fosso e si ribalta | morta una persona

CAERANO (TREVISO) - Incidente mortale nella serata di oggi, 14 luglio. A quanto si apprende, un'auto che viaggiava su via Kennedy, da Caerano a VallĂ , è uscita di strada: uno degli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto fuori controllo finisce nel fosso e si ribalta: morta una persona

In questa notizia si parla di: auto - fuori - controllo - finisce

Emis Killa e Lazza insieme con “In auto alle 6:00”: “Fuori dalla nostra comfort zone” - Milano – Oggi venerdì 2 maggio è il giorno di “In auto alle 6:00”, il nuovo singolo di Emis Killa e Lazz a, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Attraversa fuori dalle strisce pedonali, 22enne muore travolta da un’auto a Genova: sotto choc l’amica che era con lei - Sara Marzolino, una ragazza di 22 anni originaria di Reggio Emilia, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Bruno Buozzi a Genova, nel quartiere di Dinegro, all’altezza dell’intersezione con via San Benedetto al Porto.

Donna accoltellata davanti ai figli, l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto. Il marito in fuga si schianta con l'auto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita dal marito questa mattina, 2 maggio, poco prima delle 9 in.

A causa del maltempo perde il controllo dell'auto e finisce capovolto nel rio https://ift.tt/gRhsfG1 https://ift.tt/rjg0KUA Vai su X

#DOVERA PERDE CONTROLLO DELL'AUTO E FINISCE CONTRO TRATTORE DOVERA (CR), 4 luglio 2025 – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 61, nel territorio di Dovera, dove un'auto alla cui guida vi era un 72enne, Vai su Facebook

Roseto, ubriaca alla guida travolge i tavolini di un bar: ferita una cliente; Auto fuori controllo travolge persone dopo il corteo del 25 aprile a Lanciano, un morto; Perde il controllo dell'auto e finisce sui binari.

Auto fuori controllo finisce nel fosso e si ribalta: morta una persona - A quanto si apprende, un'auto che viaggiava su via Kennedy, da Caerano a Vallà, è uscita di strada: uno ... Lo riporta ilgazzettino.it

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferito 59enne di MARCIANISE - Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata in un ... Riporta casertace.net