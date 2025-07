SSC Napoli nuovo incarico per Bianchini | l’annuncio ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale sul nuovo ruolo del CRO azzurro: nuovi impegni per lui. Pochi minuti fa è stato pubblicato un nuovo interessante comunicato. Il Napoli ha annunciato un nuovo incarico per Tommaso Bianchini, già Chief Revenue Officer dal lontano gennaio 2022. Fino ad ora Bianchini aveva già dimostrato le sue grandi qualità lavorando sulle strategie commerciali e di marketing del brand azzurro: adesso c’è una nuova sfida per lui. Bianchini nuovo DG dell’Area Business: il comunicato. Nuovo impegno per Tommaso Bianchini: è stato nominato Direttore Generale dell’Area Business. Grandissima soddisfazione per lui dopo l’ottimo lavoro realizzato in questi anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

