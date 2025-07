Fisco via libera del Cdm ai correttivi Irpef e Ires e al testo unico sull’Iva

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Il primo prevede disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Fisco, via libera del Cdm ai correttivi Irpef e Ires e al testo unico sull’Iva

In questa notizia si parla di: fisco - libera - correttivi - irpef

Fisco, dal Cdm via libera a decreto sull’acconto Irpef 2025 - ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l’anno 2025.

Fisco, dal Cdm via libera a decreto sull’acconto Irpef 2025 - ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuti per l’anno 2025.

Ok al Decreto sugli Acconti Irpef: cosa cambia per i 730/2025 con le correzioni approvate; Concordato preventivo, stop ai forfetari e proroga al 30 settembre; Irpef, arriva il decreto correttivo: acconti calcolati su tre aliquote.

Fisco: Leo, ok Cdm a due Dlgs, altro passo verso la modernizzazione - Testo unico in materia di Iva e terzo correttivo Irpef- Da ilsole24ore.com

Fisco, Correttivo ter e Testo Unico Iva, verso il via libera. Le novità per imprese e professionisti - All’esame del consiglio dei ministri del 14 luglio il decreto su Irpef e Ires e la raccolta della normativa sull’Imposta sul valore aggiunto. Lo riporta italiaoggi.it