L'attrice e produttrice Eva Longoria tornerà dietro la macchina da presa per realizzare l'adattamento cinematografico del romanzo di Xochitl Gonzalez. Eva Longoria sarà nuovamente impegnata in veste di regista in occasione dell'adattamento cinematografico del romanzo Anita de Monte Laughs Last scritto da Xochitl Gonzalez, che ne firmerà anche la sceneggiatura. La star di Desperate Housewives sarà inoltre coinvolta come produttrice tramite la sua Hyphenate Media Group, in collaborazione con Cris Abrego e Jada Miranda. Cosa racconterà il film diretto da Eva Longoria Tra le pagine del libro si racconta la storia di una studentessa che scopre l'opera geniale di un'artista decenni dopo la sua misteriosa morte della donna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eva Longoria torna alla regia con il film Anita de Monte Laughs Last