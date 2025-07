Calciomercato Inter, la Gazzetta sicura: «Investimento da 30 milioni sarĂ per questo ruolo! Taremi finanzia l’attaccante». Il lavoro del calciomercato Inter sul mercato estivo non è ancora terminato. La dirigenza nerazzurra, dopo aver rinforzato la rosa in alcune zone chiave, punta ora a completare l’organico con due ulteriori innesti: un difensore centrale di livello e un trequartista giĂ pronto per inserirsi nei meccanismi della squadra guidata da Cristian Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sta adottando una strategia precisa: prima sfoltire, poi colpire. L’idea è liberarsi degli esuberi per poter destinare nuove risorse a colpi mirati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, la Gazzetta sicura: «Investimento da 30 milioni sarà per questo ruolo!»