Sovraffollamento carceri Giachetti spinge | E’ un’emergenza grave basta aspettare e…

Il deputato di Italia Viva e promotore della proposta di legga sulla liberazione anticipata speciale: "Cambino nome e la modifichino ma si faccia, non si può più aspettare" Andare avanti in questo modo è incredibile. Paradossale, per usare il concetto e la frase di Roberto Giachetti, deputato di I talia Viva e da sempre in prima linea sulla situazione " allucinante " in cui sono le carceri italiane. Il parlamentare, si sa, da ben due anni sta portando avanti una proposta di legge che permetterebbe di risolvere in parte il problema, ma nessuno ascolta o si fa finta di non ascoltare. Sovraffollamento carceri, Giachetti spinge: "E' un'emergenza grave, basta aspettare e.

In questa notizia si parla di: carceri - giachetti - aspettare - sovraffollamento

Carceri italiane, Giachetti: “Situazione grave, su 60.000 detenuti un terzo non dovrebbe stare dentro…” - Il deputato che più di tanti altri conosce la situazione del sistema carcerario italiano non ci sta: “Invece ci pensare alle persone si pensa a costruire nuove carceri, è assurdo” Una situazione che degenera di anno in anno, a prescindere dal governo che c’è, ma invece di prendere di petto il problema e cercare di risolvere una situazione grave, si fa finta di nulla anzi in tanti casi si fa “retorica e propaganda”, almeno è quello che pensa il deputato Roberto Giachetti che sul problema delle carceri italiane è uno che non ha mai abbandonato il tema anzi lo segue in maniera seria.

Carceri, La Russa apre al “mini-indulto” di Giachetti: “Mi ha scritto Alemanno, il sovraffollamento va ridotto subito” - “Di questo problema del sovraffollamento ci dobbiamo assolutamente occupare. C’è una proposta Giachetti che non so se possa essere considerata accoglibile in toto, ma è un argomento per cui farò moral suasion perché se ne discuta”.

La Russa: sovraffollamento carceri? Ddl Giachetti può essere strada - Roma, 15 mag. (askanews) - "C'è però una proposta Giachetti, un ddl, che è quello di aumentare i 45 giorni (la proposta di legge del deputato di Italia viva Roberto Giachetti ipotizza di portare la liberazione anticipata speciale da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata, ndr), non so se possa essere considerata accoglibile in toto, ma è un argomento per cui farò moral suasion perché se ne discuta.

Sciopero della fame per i diritti dei detenuti di Angela Stella L'Unità, 8 luglio 2025 In 100 tra legali, giuristi e toghe hanno già aderito all'appello, tra loro Nello Rossi. L'obiettivo è convincere il Parlamento a riesaminare il ddl Giachetti. Sovraffollamento che sfior

Carceri, La Russa redento apre allo sconto di pena; Sovraffollamento nelle carceri, La Russa al lavoro con Giachetti e Bernardini: “Norma sulla buona condotta”; «Il sovraffollamento e i suicidi non si riducono soltanto con gli annunci».

Roberto Giachetti: "Grazie a La Russa i carcerati hanno una speranza" - Intervista con l'ideatore della proposta cui ha aperto il presidente del Senato: uno sconto di pena aumentato e retroattivo per i detenuti che si sono ...

Carceri: intervista a Roberto Giachetti (PD) sulla grave crisi sovraffollamento dei detenuti - Carceri: intervista a Roberto Giachetti (PD) sulla grave crisi sovraffollamento dei detenuti "Il Presidente Mattarella non perde mai occasione ...