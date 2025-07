Scoperta la persistenza della neurogenesi nell’uomo | il cervello resta plastico per tutta la vita

Per decenni si è ritenuto che il cervello umano adulto fosse incapace di produrre nuovi neuroni. Oggi, una scoperta rivoluzionaria guidata dal team del Karolinska Institutet mette in discussione questo dogma, dimostrando che la neurogenesi – la nascita di nuovi neuroni – persiste per tutta la vita nell’ippocampo umano. Pubblicata su Science, la ricerca apre . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it