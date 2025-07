Nuovo attacco da parte di coloni israeliani al villaggio cristiano di Taybeh in Cisgiordania | Guerra civile in Siria 100 morti nel sud

Il premier israeliano contro il Nyt: "Non ho prolungato la guerra per restare al potere". Media: l'esercito ha ucciso comandante di un battaglione di Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovo attacco da parte di coloni israeliani al villaggio cristiano di Taybeh, in Cisgiordania | Guerra civile in Siria, 100 morti nel sud

In questa notizia si parla di: guerra - attacco - coloni - israeliani

Ministero degli Esteri turco: "Attacco dell'India rischia guerra totale" - "L'attacco compiuto dall'India ieri sera ha creato il rischio di una guerra totale. Condanniamo tali azioni provocatorie e attacchi contro i civili e le infrastrutture civili".

Guerra, attacco feroce nella notte: è strage - Il nord del Burkina Faso è stato teatro di un nuovo bagno di sangue. Un’ondata di violenza coordinata ha colpito la regione in maniera brutale, lasciando dietro di sé oltre 100 morti.

Pakistan, attacco con missili dell'India nel Kashmir: "Un atto di guerra" - L'India ha annunciato di aver condotto attacchi missilistici contro infrastrutture usate dai miliziani nel Kashmir controllato dal Pakistan.

Nel villaggio che vanta il triste primato di essere quello in cui i palestinesi hanno subito il maggior numero di attacchi, la strategia degli integralisti israeliani è mandare all’attacco minori non perseguibili penalmente Vai su Facebook

M.O., i coloni israeliani attaccano il villaggio cristiano di Taybeh in Cisgiordania | Appiccato il fuoco ai terreni degli abitanti; Coloni uccidono 23enne a Ramallah. Hamas solidale con Albanese. Slitta conferenza ONU su Palestina - USA, il Pentagono ammette: A giugno missile balistico iraniano ha colpito base aerea del Qatar; «Attacco dei coloni in Cisgiordania, 3 palestinesi uccisi». Media, la Siria non esclude un accordo di pace con Tel Aviv.

M.O., i coloni israeliani attaccano il villaggio cristiano di Taybeh in Cisgiordania | "Appiccato il fuoco ai terreni degli abitanti" - Nuovo attacco da parte di coloni israeliani al villaggio cristiano di Taybeh, in Cisgiordania. Da msn.com

Guerra Israele, Netanyahu: "Dopo tregua torneremo ad assediare Gaza". LIVE - "Dopo la pausa, trasferiremo la popolazione della Striscia verso sud e imporremo un assedio al nord di Gaza", avrebbe detto Netanyahu al ministro delle Finanze Smotrich. Scrive tg24.sky.it