Kristjan Asllani non ha ancora aperto al Betis in Spagna. Il calciatore non è convinto e non vuole lasciare l’Italia, il club valuta un’alternativa secondo Marca. STALLO – Il Betis ha messo gli occhi su Kristjan Asllani e l’ Inter ha aperto alla cessione del centrocampista. Anzi, a dire il vero la dirigenza spinge per l’addio del giocatore classe 2002 che non ha mai impressionato per le prestazioni fornite in tre anni a Milano. La societĂ non è rimasta soddisfatta dell’albanese, che anche al Mondiale per Club ha deluso ampiamente le aspettative. Asllani comunque non vuole lasciare la Serie A e non ha accettato la possibilitĂ di andare in Spagna. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Asllani non apre al Betis! La prima alternativa del club spagnolo