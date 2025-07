Osimhen nota ufficiale della SSC Napoli | tutto confermato

Dopo le voci che si sono susseguite nel corso della giornata, arriva l’ufficialitĂ dalla societĂ azzurra in merito a Victor Osimhen. Tra voci di mercato e trattative concluse, il Napoli si concentra sull’inizio della nuova stagione. Questa mattina c’è stato il raduno a Castel Volturno dove si sono svolti i primi test fisici. Presenti in 14, tra cui anche il nuovo acquisto Marianucci che, insieme a Buongiorno, è stato tra i primi a presentarsi al Training Center. Per vedere, invece, all’opera De Bruyne, bisognerĂ attendere le prossime ore. Nel frattempo la societĂ azzurra ha confermato le voci sulla situazione legata ad Osimhen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen, nota ufficiale della SSC Napoli: tutto confermato

