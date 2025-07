David Juve l’ex allenatore lo racconta | Penso possa giocare anche al fianco di Kolo Muani se continuerà a essere sé stesso si toglierà grandi soddisfazioni

David Juve, l’ex allenatore racconta l’attaccante dei bianconeri: tutte le dichiarazioni sul nuovo acquisto. Il nuovo attaccante della Juve David è stato raccontato da Joé Fournier, suo ex allenatore e direttore della Louis Riel Soccer School. Le dichiarazioni a Tuttosport sul nuovo bomber bianconero. PAROLE – «Mi ricordo bene il primo giorno in cui ebbi modo di vederlo in azione. Jonny aveva 14 anni e si era presentato da noi per un provino. Dalla velocità palla al piede, alla destrezza nell’uno contro uno: era semplicemente di un’altra categoria. Negli anni, poi, ho avuto modo di apprezzarne tutte le qualità . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

