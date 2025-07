La cannabis light e lo studio Usa sui danni al fegato | Alterazioni nel 5% dei partecipanti

La cannabis light – in sigla Cbd – recentemente inclusa tra le sostanze stupefacenti in Italia, potrebbe provocare danni anche importanti al fegato in alcune persone. Molto diffuso negli Stati Uniti ma anche in Europa e Italia, il cannabidiolo o Cbd – ossia la sostanza ricavata dalle infiorescenze della canapa – viene usato sotto forma di olio, di gommine da masticare e altri prodotti commestibili. Un nuovo studio condotto su 201 volontari di mezza etĂ (un campione quindi molto piccolo, ndr), sia uomini che donne, metĂ dei quali hanno assunto dosi basse di cannabis light e l’altra metĂ un placebo, ha osservato l’emergere di alterazioni alla salute del fegato del 5% dei partecipanti che usavano la sostanza vera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

