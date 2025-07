PS5 Slim 30th Anniversary Edition sarà nuovamente disponibile ecco quando aprono i pre-order

Sony ha rivelato che torna nuovamente disponibile la PS5 Slim 30th Anniversary Edition, un'edizione limitata della console che celebra i 30 anni del marchio PlayStation. Dopo il successo del primo lotto rilasciato alla fine dello scorso anno, la Digital Edition dal design ispirato alla PlayStation originale del 1994 sarĂ nuovamente disponibile dal 29 settembre 2025, insieme a PlayStation Portal e al controller DualSense, tutti in versione 30th Anniversary. Sony ha aggiunto che l'interesse del pubblico è alto e le scorte saranno molto limitate, precisando che i pre-order verranno gestiti esclusivamente tramite il sito PlayStation Direct, con un vantaggio riservato agli abbonati PlayStation Plus, che potranno prenotare la console, il DualSense speciale ed anche la versione di Portal esclusiva a partire dal 21 luglio alle ore 11:00.

In questa notizia si parla di: 30th - anniversary - edition - nuovamente

