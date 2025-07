Avellino al via la sesta edizione del torneo di bocce di San Tommaso

Avellino – È iniziato oggi, 14 luglio, il torneo di bocce di San Tommaso, giunto alla sua sesta edizione. L’evento, di natura amatoriale e aperto a tutti, si tiene presso il bocciofilo del quartiere San Tommaso, tradizionale luogo di aggregazione e simbolo della vita comunitaria locale. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

