Justin Bieber in vacanza in Italia gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin

Justin Bieber ha scelto l'Italia per trascorrere parte delle sue vacanze estive. Su X, il cantante sta documentando i giorni nel Bel Paese a bordo del suo mega yacht insieme alla moglie Hailey Baldwin e al figlio Jack Blues. La coppia si trova in Sardegna, precisamente in Gallura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: justin - bieber - italia - sardegna

È morto Bruce Dalem, il nonno di Justin Bieber. L’artista commosso: “Ti ho fatto fare un sacco di figure di me**a. Non vedo l’ora di rivederti in paradiso” - Lutto in famiglia per Justin Bieber. L’adorato nonno materno, Bruce Dalem, è morto a 80 anni. È stato lo stesso artista con due post su Instagram a comunicare la notizia.

Justin Bieber e Timothée Chalamet hanno saltato il Met Gala per lo stesso motivo - Quando si parla di inviti a feste, il Met Gala — l’evento più scintillante, glamour e stellare dell’anno— è praticamente impossibile da rifiutare.

“Mai stato vittima di Puff Daddy. Prestate attenzione a chi lo è veramente”: Justin Bieber rompe il silenzio (con gli avvocati) sui rapporti con l’ex produttore - Mentre è in corso il dibattimento in aula di tribunale del “caso” di Puff Daddy su traffico sessuale, violenze e racket, in molti pensano che tra i testimoni che saranno chiamati in aula potrebbe comparire Justin Bieber.

Justin Bieber oggi al ristorante Cala di Volpe a Porto Cervo, in Sardegna. (13 luglio) Vai su X

Justin Bieber sta tornando Questa notte uscirà a sorpresa il suo nuovo album dal titolo "Swag" e, secondo quanto riportato da Hits, sarà solo l'inizio. "Swag" pare essere un album introspettivo e pubblicato col solo intento di gettare le basi per un altro disco ch Vai su Facebook

Justin Bieber in vacanza in Italia, gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin; Justin Bieber sceglie la Sardegna per le vacanze e lancia a sorpresa il nuovo disco SWAG; Justin Bieber infiamma la Gallura: vacanze da sogno e un album a sorpresa.

Justin Bieber in vacanza in Italia, gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin - Su X, il cantante sta documentando i giorni nel Bel Paese a bordo del suo mega yacht insieme alla moglie Hailey Baldwin ... Come scrive fanpage.it

Justin Bieber in Swag punta sui rapper. E non sono andati affatto male - In un album uscito a sorpresa, la leggenda del pop torna al suo stile R&B assicurandosi la partecipazione di alcuni tra i rapper più in voga del momento. Riporta gqitalia.it