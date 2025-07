Badia Tedalda donna scompare dopo la notte nei boschi | ritrovata sana e salva dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località La Chiocciola, nel comune di Badia Tedalda, per le ricerche di una donna scomparsa. La 49enne non aveva fatto rientro a casa dopo aver trascorso la notte nella zona, facendo scattare l’allarme. Allertati dai Carabinieri, i Vigili del Fuoco hanno attivato il piano prefettizio per la ricerca di persone scomparse. Sul posto sono intervenute una squadra di volontari del distaccamento di Sansepolcro, l’Unità di Comando Locale (UCL) con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) dalla centrale di Arezzo e l’elicottero Drago. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Badia Tedalda, donna scompare dopo la notte nei boschi: ritrovata sana e salva dai Vigili del Fuoco

