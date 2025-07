Caso Osimhen altro no del Napoli al Galatasaray | ecco perché

Non sembra sbloccarsi l’affare tra i due club: c’è ancora distanza dalle richieste della societĂ partenopea. Da giorni Victor Osimhen ha scelto la sua prossima destinazione: l’attaccante vuole solo il Galatasaray, club in cui è letteralmente rinato durante la scorsa stagione. L’ex Napoli ha siglato ben 37 reti in 41 presenze con indosso la maglia della squadra turca: disputare un ulteriore campionato con questa incredibile media realizzativa potrebbe davvero permettergli di tornare ad alti livelli. Nel frattempo arrivano nuovi aggiornamenti sulla cessione di Victor Osimhen. Proseguono ininterrottamente i contatti tra i due club ma la trattativa resta bloccata: il Napoli non accetta le condizioni dei turchi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Osimhen, altro no del Napoli al Galatasaray: ecco perchĂ©

