Rifiuto dell’orale alla Maturità parla Mariasole | Quest’anno ho preso sette in condotta per il mio carattere acceso Questa valutazione premia la prestazione non la crescita

Cinque studenti in diverse regioni italiane hanno scelto di non affrontare il colloquio finale dell’Esame di Stato. L’ultimo episodio si è verificato in provincia di Pesaro-Urbino, dove una studentessa ha spiegato pubblicamente le sue motivazioni, mettendo in discussione l’attuale assetto dell’esame e la valutazione. Il gesto si inserisce in una serie di proteste analoghe, già registrate in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Marche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: rifiuto - orale - maturità - parla

Maturità senza orale, la protesta che divide l’Italia: cosa c’è dietro il rifiuto degli studenti e perché il governo ora promette la bocciatura per chi “boicotta” l’esame di Stato - Nuovi casi in Veneto e Toscana accendono il dibattito: alcuni studenti hanno scelto di non presentarsi all’esame orale di maturità, ottenendo comunque il diploma grazie alla somma dei crediti.

Vive la raison! Sul rifiuto di sostenere l’esame orale, è un atto politico e si tratta di disobbedienza civile. Lettera - inviata da Alessandro Iacomino - Questo non è negli intenti e non vuole essere un articolo che abbia come fine giudicare l’azione di quegli studenti che hanno rifiutato di sostenere la prova orale dell’Esame di Stato, bensì vuole essere la dimostrazione di un approccio razionale alla discussione del fatto, e, in aggiunta, una riflessione sul dibattito che ne è scaturito nel tempo immediatamente successivo.

#maturità2025 Maturità 2025. Il rifiuto dell’orale tra ansia, protesta e diritto: il clamore mediatico e l’IA che risponde con più buonsenso di molti editorialisti https://www.matmedia.it/sul-rifiuto-di-sostenere-la-prova-orale-alla-maturita/ Vai su Facebook

Maturità senza orale, la protesta che divide l’Italia: cosa c’è dietro il rifiuto degli studenti e perché il governo ora promette la bocciatura per chi “boicotta” l’esame di Stato Vai su X

Rifiuto dell’orale alla Maturità, parla Mariasole: Quest’anno ho preso sette in condotta per il mio carattere acceso. Questa valutazione premia la prestazione, non la crescita; Maturità, parla uno dei tre ragazzi che si sono rifiutati di rispondere all'orale. Ecco perché; Maturità, no all’orale: la «fabbrica dei voti» che i ragazzi rifiutano.