South park e il film dimenticato | la commedia ingiustamente sottovalutata degli anni ’90

Il panorama cinematografico degli anni ’90 include una vasta gamma di commedie che, pur avendo ottenuto un successo limitato al momento della loro uscita, sono state rivalutate nel tempo. Tra queste si distingue BASEketball, una pellicola del 1998 diretta da David Zucker, conosciuto per i suoi capolavori di spoof come Airplane! e The Naked Gun. Questo film rappresenta un esempio interessante di collaborazione tra il mondo del cinema e le personalità dietro alcune delle più iconiche serie animate satiriche. In questo approfondimento vengono analizzati gli aspetti principali di BASEketball, dalla sua genesi alle peculiarità che lo rendono unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - South park e il film dimenticato: la commedia ingiustamente sottovalutata degli anni ’90

