Rugby Mondiali Under 20 | Nuova Zelanda e Sudafrica conquistano la finale L’Italia si giocherà il settimo posto

Si è disputata oggi la penultima giornata della World Rugby Under 20 Championship, la Coppa del Mondo juniores che oggi ha visto andare in scena le semifinali. Quelle per la finalissima, ma anche quelle per le posizioni di rincalzo, con l’Italia che ha affrontato l’Australia nella semifinale che valeva il quinto posto. Ecco come è andata. La prima semifinale di giornata ha visto affrontarsi Francia e Nuova Zelanda. Una semifinale che vede i Baby Blacks partire subito forte, con due mete nei primi dieci minuti, e la Francia inseguire senza mai alzare bandiera bianca. Transalpini che a meno di 20 minuti dalla fine tornano a -1, ma la meta di Aisake Vakasiuola chiude i giochi e Nuova Zelanda che vince 26-34. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Mondiali Under 20: Nuova Zelanda e Sudafrica conquistano la finale. L’Italia si giocherà il settimo posto

Rugby Viadana 1970 chiude la regular season con sconfitta contro Valorugby Emilia - Il Rugby Viadana 1970 chiude la regular season con una sconfitta netta: 45-10 contro il Valorugby Emilia al Mirabello.

Rugby, lungo stop per Gianmarco Lucchesi - Brutta tegola per Gianmarco Lucchesi, per l’Italrugby e per il Tolone. Il tallonatore azzurro, infatti, si è seriamente infortunato nella sfida di alcune settimane fa di Champions Cup contro il Tolosa, subendo la lesione del legamento crociato.

‘Rugby oltre le sbarre’, ci siamo. Debutta la squadra del carcere - Il rispetto delle regole e dell’avversario attraverso il gioco della palla ovale. Si tratta del progetto ‘Rugby oltre le sbarre’.

Mercoledì 9 luglio 2025 - Terza giornata Sudafrica Scozia ore 15,30 Nuova Zelanda Irlanda ore 18 Georgia Italia ore 20,30 Ti aspettiamo al San Michele! #WorldRugby Vai su Facebook

Rugby, Mondiali U20: contro l’Australia è il momento dei bresciani - L’obiettivo è andare a giocarsi il quinto posto contro la vincentre di Inghilterra- Da giornaledibrescia.it

Rugby, Mondiale under 20: Italia-Irlanda 18-16. HIGHLIGHTS - Prima vittoria per l'Italrugby al Mondiale Under 20: gli Azzurrini, dopo la sconfitta all'esordio contro la Nuova Zelanda, hanno battuto 18- Secondo sport.sky.it