Inter Women Piovani lancia la stagione | Ripartiamo per alzare l’asticella Ora anche la Champions

Inter Women, il tecnico Piovani carica la squadra: «Siamo l’Inter, dobbiamo migliorare ogni giorno. Con i tifosi avremo una marcia in più». Gianpiero Piovani, tecnico dell’ Inter Women, ha presentato l’annata iniziata da poche settimane e che attende le nerazzurre, ai microfoni di Inter TV: Quali sono le sue sensazioni? «Sempre positive, perchĂ© ritrovo tante ragazze che c’erano lo scorso anno e abbiamo inserito tante giocatrici nuove che scopriremo cammin facendo. Ma le sensazioni sono sicuramente molto positive». Quali sono i punti sui quali imposterĂ la preparazione per un’annata lunga e impegnativa? «Dobbiamo ripartire dagli ultimi sei mesi della scorsa stagione, quando siamo riusciti ad alzare l’asticella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, Piovani lancia la stagione: «Ripartiamo per alzare l’asticella. Ora anche la Champions»

In questa notizia si parla di: inter - women - piovani - lancia

Juventus Women, ufficiale: cambia l’orario della sfida contro l’Inter all’Allianz Stadium. Ecco il motivo - di Redazione JuventusNews24 Juventus Women, cambia l’orario della sfida contro l’Inter: ufficiale la decisione.

Juventus-Inter Women: le convocate di Piovani per l’ultima della stagione! - Gianpiero Piovani convoca ventisei giocatrici per Juventus-Inter Women, sfida valida per la decima e ultima gara di poule scudetto.

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell’ Inter Women si è chiusa con una bella vittoria contro la Juventus campione d’Italia.

Women, Milan 1-1 : Bartoli's goal isn't enough for the nerazzurre; Gianpiero Piovani continuerà ad essere l’allenatore del Sassuolo; Inter Women, Piovani: «Ripartiamo per alzare l’asticella».

L'Inter Women fa suo il derby, Piovani felice: "Le ragazze non si ... - MSN - Dopo la qualificazione per la prima, storica partecipazione alla Women's Champions League, Gianpiero Piovani si toglie un'altra bella soddisfazione regalando alle insegne nerazzurre l'unica ... Da msn.com

Inter Women in Champions League, la gioia di Piovani: "Siamo una ... - MSN - 0 rifilato alla Roma, l'Inter Women si qualifica in Champions League per la prima volta nella sua storia con tre giornate d'anticipo. Si legge su msn.com