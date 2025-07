Scoppia la bufera in casa Manchester United. Ecco le ultime novitĂ tra polemiche e anche un grande ex del Napoli Un’altra tegola si abbatte sul Manchester United. In un periodo giĂ turbolento per i risultati sportivi, il club di Old Trafford deve ora affrontare una delicata e spinosa battaglia legale. Secondo quanto riportato dal quotidiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester United, scoppia la bufera! Causa milionaria da un ex Napoli: «Negligenza medica!». Un capitano delle giovanili porta il club in tribunale, una battaglia legale senza precedenti