Demon slayer batte tutti i record al box office prima di ‘infinity castle’

Il franchise di Demon Slayer continua a registrare risultati straordinari, dimostrando un interesse sempre crescente da parte del pubblico internazionale. La prossima uscita cinematografica, Infinity Castle, sta già facendo parlare di sé prima ancora della sua presentazione ufficiale al cinema. Le prevendite per la prima parte della trilogia hanno suscitato un entusiasmo senza precedenti, con biglietti esauriti in tutte le sale giapponesi in appena dieci minuti. Questa performance anticipa un possibile record di incassi che potrebbe eguagliare o superare quello ottenuto dal film Mugen Train, che nel 2020 ha conquistato oltre 365 milioni di dollari a livello globale.

