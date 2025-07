Gaza razzo colpisce carro armato | morti 3 soldati israeliani

Tre soldati israeliani sono stati uccisi e un ufficiale è rimasto gravemente ferito durante gli scontri nella Striscia di Gaza. Secondo quanto affermato dall’esercito, tutti i soldati prestavano servizio nel 52° battaglione della 401ma Brigata corazzata. “Stando a un’indagine preliminare dell’esercito israeliano, i soldati si trovavano a bordo di un carro armato che è stato probabilmente colpito da fuoco anticarro. Sono in corso indagini su possibili altre cause dell’esplosione”, si legge in una nota. Come riporta Al Jazeera i soldati uccisi sono stati identificati: si tratta del sergente maggiore Shoham Menahem, 21 anni, del sergente Shlomo Yakir Shrem, 20 anni, e del sergente Yuliy Faktor, 19 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, razzo colpisce carro armato: morti 3 soldati israeliani

