Zelensky sente Trump ' discusse soluzioni per la difesa'

Volodymyr Zelensky ha parlato al telefono con Donald Trump. "È stata un'ottima conversazione", ha sottolineato il leader ucraino su X. "Abbiamo discusso i mezzi e le soluzioni necessari per garantire una migliore protezione della popolazione dagli attacchi russi e per rafforzare le nostre posizioni. Siamo pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per raggiungere la pace. Abbiamo concordato di sentirci più spesso al telefono e di coordinare le nostre azioni anche in futuro", ha detto Zelensky, aggiungendo che Trump "ha condiviso i dettagli del suo incontro con il Segretario Generale della Nato " Mark Rutte.

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale.

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky.

