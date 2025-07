Disidratazione in aereo | le cose giuste da fare

Con oltre 5 miliardi di passeggeri previsti nel 2025, i viaggi aerei non sono mai stati così prosperi. Tra le destinazioni preferite dai viaggiatori, le capitali europee – Londra, Parigi, Roma, Atene e Dublino – sono in continua crescita. Secondo Kayak, anche l'Asia, con Bali in testa, e il Nord e il Sud America continuano a dominare le ricerche dei viaggiatori italiani per l'estate 2025. Viaggi aerei: quali sono gli effetti di un volo a lungo raggio sull'organismo?. Volare non è un'impresa da poco: l'altitudine provoca diversi cambiamenti fisiologici. La bassa pressione atmosferica riduce leggermente la saturazione dell'ossigeno e aumenta il volume dei gas nel corpo, il che può causare gonfiore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

