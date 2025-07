WWE | Nikki Bella non ha ancora finito con il ring

La scorsa notte, Nikki Bella è tornata a lottare dopo diverso tempo, partecipando alla Battle Royal in quel di WWE Evolution. Quest’ultimo è stata una vera e propria celebrazione del wrestling femminile: sette incontri hanno costituito la card dell’evento dinanzi al pubblico di Atlanta. La notte terminò con l’incasso della valigetta del Money in the Bank da parte di Naomi ai danni di IYO SKY, che ha perso il suo Women’s World Championship nel main event. La partecipazione a WWE Evolution. La presenza di Nikki nella Battle Royal era abbastanza scontata, visto l’infortunio di Liv Morgan ed il probabile conseguente cambio dei piani da parte del team creativo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella non ha ancora finito con il ring

