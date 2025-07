Visite mediche Lang giocatore arrivato in Italia | le ultime

L’esterno del PSV è finalmente arrivato in Italia: nei prossimi giorni si unirà ufficialmente agli azzurri. Negli ultimi minuti è arrivato un aggiornamento che fa impazzire di gioia tutti i tifosi partenopei. Noa Lang è sempre più vicino a diventare un calciatore del Napoli: l’attaccante olandese è appena arrivato in Italia. Già in programma le visite mediche per l’ormai ex PSV. Noa Lang arrivato in Italia, domani le visite mediche. Manca davvero poco per l’ufficialità di Noa Lang al Napoli. Pochi minuti fa il giocatore olandese è arrivato a Roma: dopo le visite mediche raggiungerà gli azzurri nel ritiro di Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Visite mediche Lang, giocatore arrivato in Italia: le ultime

In questa notizia si parla di: arrivato - italia - visite - mediche

Raphinha: «Stavo per giocare con l’Italia l’Europeo nel 2021, ma il passaporto non è arrivato in tempo» - L’ esterno del Barcellona Raphinha stava per giocare con l’Italia l’Europeo 2020 (poi disputato l’anno successivo causa Covid), poiché ha origini italiane da parte del padre.

Un rarissimo rondone indiano è stato recuperato a Genova: com’è arrivato in Italia - A Genova, è stato recuperato un rondone indiano in difficoltà , probabilmente sfinito per la migrazione.

Goop Beauty, il brand di Gwyneth Paltrow è arrivato in Italia - Finalmente il marchio iconico creato dall'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow è in vendita anche in Italia, affinché «ognuno possa avere un po' di Goop nella sua skincare»

ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, Noa Lang è arrivato in Italia dal PSV Nelle prossime ore le visite mediche e la firma #SkySport #SkyCalciomercato Vai su X

? Milan, Luka Modric in arrivo in Italia per visite mediche ? https://tinyurl.com/ys972smg ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook

Napoli, Noa Lang è arrivato in Italia: lo attendono visite e firma; Milan, è il Modric-day: segui la giornata; David è arrivato in Italia: nelle prossime ore le visite mediche.

Ultim'ora: Noa Lang è appena atterrato in Italia! Domani le visite mediche col Napoli - Il nuovo acquisto del Napoli è appena arrivato a Roma e domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il suo contra ... Si legge su msn.com

Acquisto per il Verona: visite mediche per Ebosse - Il club scaligero ha ultimato l'acquisto di Enzo Ebosse, difensore centrale di nazionalità franco- Lo riporta calciomercato.com