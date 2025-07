Hancko Juventus il difensore del Feyenoord rimane in lista | i dettagli sull’interesse dei bianconeri Così può tornare a essere una priorità

Hancko Juventus, il difensore del Feyenoord rimane in lista: le ultimissime novità sul futuro del calciatore. Il calciomercato Juventus continua a monitorare il mercato per rafforzare la propria linea difensiva e uno dei nomi che potrebbe tornare d’attualità è quello di Hancko, difensore centrale del Feyenoord. Come riportato da Giovanni Albanese, il calciatore slovacco, che già conosce il campionato di Serie A grazie alla sua esperienza con la Fiorentina, potrebbe essere ceduto dal club olandese in caso di una buona offerta. Hancko è un difensore dalle ottime doti fisiche e tecniche, capace di giocare sia come centrale in una difesa a 4 che come difensore di sinistra in un assetto a 3. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juventus, il difensore del Feyenoord rimane in lista: i dettagli sull’interesse dei bianconeri. Così può tornare a essere una prioritÃ

