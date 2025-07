Nuova gara per vendere l' ex Ilva da oggi i confronti

Otto milioni di tonnellate di acciaio green da produrre in Italia ogni anno, delle quali sei a Taranto. Questo l’obiettivo del governo indicato nel piano di decarbonizzazione presentato ai sindacati in un incontro al ministero delle Imprese alla vigilia dell’incontro con gli enti locali sull'accordo interistituzionale necessario alla nuova autorizzazione integrata ambientale e sanitaria Aia. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuova gara per vendere l'ex Ilva, da oggi i confronti

Ex Ilva, la gara per la vendita sarà riaperta. Urso: decarbonizzazione pronta ma serve ok degli enti locali

