I tifosi aspettano Sinner in aeroporto dopo Wimbledon ma restano sorpresi | arriva solo il trofeo

All'aeroporto di Bolzano diversi tifosi si sono accalcati per aspettare Sinner, ma trovano solo suo fratello Mark con la coppa vinta. aWimbledon: il campione aveva altri piani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tifosi - sinner - aeroporto - aspettano

Sinner accende il Foro, allenamento con Fritz davanti a centinaia di tifosi - (Adnkronos) – Jannik Sinner si allena agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 7 maggio, è sceso in campo per due ore nel campo 7 del Foro Italico con l'americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo, davanti a centinaia di tifosi e appassionati, assiepati in ogni angolo circostante per assistere all'allenamento, o anche […]

“Chiedo scusa ai tifosi”. Le parole di Sinner dopo l’incredibile partita agli Internazionali di Roma - Giornata perfetta per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia, tra pioggia e successi. Tre vittorie su tre: Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti e, in serata, Jannik Sinner, che ha piegato in due set il temibile argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(2), 6-3.

Sinner torna e vince facilmente «Che bello. E grazie ai tifosi» - «Che bello” è il commento che Jannick Sinner ha scritto sulla telecamera alla fine del match vinto 6-3, 6-4 contro l’argentino Mariano Navone.

Sorrentino e i tifosi dell’AEK inferociti: “L’aereo non poteva atterrare, giravamo sopra Atene”; Sinner, le reazioni dopo il trionfo alle Atp Finals: rivivi la giornata; DIRETTA - Arrivo Napoli a Capodichino: l'aereo è partito, tantissimi tifosi aspettano all'aeroporto | VIDEO.

I tifosi aspettano Sinner in aeroporto dopo Wimbledon ma restano sorpresi: arriva solo il trofeo - All'aeroporto di Bolzano diversi tifosi si sono accalcati per aspettare Sinner, ma trovano solo suo fratello Mark con la coppa vinta ... Si legge su fanpage.it

Per Sinner toccata e fuga a Bolzano - Il jet privato partito da Londra ha fatto scalo all'aeroporto di Bolzano nel tardo pomeriggio. Secondo rainews.it