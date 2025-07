Incidente di Impruneta il dolore di un paese intero per la morte del giovane Francesco

Firenze, 14 luglio 2025 – Tragedia sulla strada. Francesco Bandinelli, uno studente di 17enne è morto durante la notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23.45 lungo la via Chiantigiana per il Ferrone, nel Comune di Impruneta. Per cause ancora da chiarire il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto 125 su cui viaggiava finendo in un balzo a fianco della strada. Il giovane aveva appena salutato la sua ragazza e stava tornando a casa. A dare l’allarme un altro automobilista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Impruneta: sull’asfalto, dopo poche ore dallo schianto, rimangono i segni bianchi dei rilievi, i solchi provocati dalla moto, uno specchietto rotto e l’erba schiacciata dal corpo del giovane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente di Impruneta, il dolore di un paese intero per la morte del giovane Francesco

Francesco era conosciuto da tutti all'Impruneta. Messaggi di cordoglio del sindaco e del presidente del consiglio regionale. Il giovane aveva appena salutato la sua ragazza, poi la perdita di controllo della moto

