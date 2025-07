Trump e le minacce a Putin il politologo | E’ frustrato Si rischia l’escalation

Roma, 15 luglio 2025 – “In assenza di prospettive chiare sul conflitto e con un coinvolgimento maggiore dell’Unione europea, il rischio di un’escalation potrebbe aumentare”. È questa l’analisi sulla possibile evoluzione della guerra in Ucraina stilata da Aldo Ferrari, professore ordinario all’UniversitĂ Ca’ Foscari di Venezia e direttore del Programma di ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale dell’Ispi. Sul conflitto a est è tornato a parlare ieri il presidente statunitense, Donald Trump, che insieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha annunciato l’intesa per fornire nuove armi a Kiev, minacciando “severe sanzioni” per Mosca nel caso in cui non sarĂ trovato un accordo entro cinquanta giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net