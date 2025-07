La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha acceso l’entusiasmo dei tifosi italiani, ma anche una polemica inaspettata. Sotto un post su Instagram di Federica Pellegrini, impegnata in una collaborazione pubblicitaria e in qualche giorno di relax, si è scatenato un vero e proprio attacco social. Decine di commenti, spesso sarcastici e velenosi, hanno preso di mira l’ex nuotatrice per alcune vecchie dichiarazioni sul caso doping che aveva coinvolto il numero uno del tennis mondiale. «Ti saluta Jannik», scrive un utente. «Sinner ha vinto Wimbledon! Vediamo se sei abbastanza umile da fargli i complimenti e chiedere scusa», aggiunge un altro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Voi non state bene". Pellegrini esplode dopo la vittoria di Sinner e si scatena il putiferio