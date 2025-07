Cosa le era successo a maggio Aurora morta a 24 anni la rivelazione del padre | Voglio la verità

Resta avvolta nel mistero la morte di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Mentre i primi risultati dell’autopsia parlano di lesioni compatibili con la caduta e nessuna ferita da colluttazione, emergono nuovi dettagli inquietanti: la ragazza si sarebbe rivolta all’ ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo nel maggio scorso in seguito a un’aggressione fisica subita dopo un aborto. A rivelarlo è il padre, che ora chiede a gran voce che venga fatta piena luce sulle circostanze della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa le era successo a maggio”. Aurora morta a 24 anni, la rivelazione del padre: “Voglio la verità ”

In questa notizia si parla di: aurora - anni - cosa - successo

Scortichino celebra 60 anni di calcio con la Nuova Aurora e la Figc - Il calcio a Scortichino ha sempre trovato casa, perché qui per decenni si è giocato il torneo in notturna più famoso della regione, dove hanno giocato giocatori professionisti del valore di “Chicco” Evani, il “mitico” Villa, Poli, De Marchi, Turkyilmaz, il portiere Mirko Benevelli e il mitico Tosetto.

Aurora, scrittrice a 15 anni: "Devo tutto a quella prof" - di Alice Muri A soli 15 anni pubblica il suo primo libro dal titolo "Andromeda, la costellazione poco più a nord di Pegaso", edito da Therapeia Edizioni, che fin da subito riscuote un importante successo.

Aurora Tila morta a 13 anni giù dal balcone, gli ultimi messaggi dell'ex fidanzatino: «Ci metto poco a demolirti». Contestato anche lo stalking - «Il mio piano di vendetta inizia da ora mercoledì 9 ottobre alle ore 2.50». E ancora: «Ci metto poco a demolirti», «mi hai rovinato», «ti giuro faccio.

Aurora morta a 13 anni giù dal balcone del settimo piano, cosa scriveva il suo ex fidanzatino 15enne Vai su Facebook

Chi era Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni morta in gita scolastica sul traghetto da Napoli: cosa sappiamo; Morta la giovane palermitana a Vienna, i dubbi dei familiari: Non si è suicidata, vogliamo sapere cos'è successo; Aurora Bellini morta in gita sulla nave, il padre vuole la verità : l'ultimo messaggio, poi la telefonata.

Aurora Maniscalco, il papà dell'hostess morta: «È stata aggredita, a maggio abortì» - Chiede giustizia Francesco Maniscalco il padre di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 23 anni morta il 23 giugno scorso dopo essere precipitata dall'appart- Da leggo.it

Aurora, l'autopsia svela cosa è successo: la morte a 13 anni ... - MSN - Aurora è morta a Piacenza ad appena 13 anni: è precipitata da un condominio della città e la sua morte è ancora avvolta da un velo di mistero. msn.com scrive