Mondiale per Club e calendario fitto | l’Al-Hilal di Simone Inzaghi si ritira dalla Supercoppa Saudita! Le motivazioni

della rinuncia. L’ Al-Hilal ha annunciato ufficialmente la propria intenzione di ritirarsi dalla Supercoppa Saudita, in programma a Hong Kong dal 19 al 23 agosto. La decisione è stata comunicata tramite una lettera inviata alla Federazione calcistica dell’Arabia Saudita, nella quale il club ha motivato la scelta con il forte stato di affaticamento fisico e mentale dei suoi calciatori, al termine di una stagione lunga e ricca di impegni. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, la dirigenza ha sottolineato come l’annata appena conclusa abbia visto la squadra impegnata in un numero elevato di competizioni, tra cui l’ultima, il Mondiale per Club, disputato a giugno negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club e calendario fitto: l’Al-Hilal di Simone Inzaghi si ritira dalla Supercoppa Saudita! Le motivazioni

