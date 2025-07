Il futuro dell’ex Ilva appeso a una nave | previsto il sì al rigassificatore

Il governo ha diffuso la bozza del piano: 8 milioni di tonnellate d’acciaio all’anno, tre forni elettrici a Taranto e uno a Genova. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il futuro dell’ex Ilva appeso a una nave: previsto il sì al rigassificatore

In questa notizia si parla di: ilva - appeso - nave - rigassificatore

Il futuro di Ilva appeso al nuovo sindaco - In fuga gli investitori esteri e italiani di fronte all'ostruzionismo di magistrati ed enti locali. Solo dopo l'elezione del primo cittadino di Taranto conosceremo il destino del gruppo acciaiero

? EX ILVA, TURCO (M5S): "URSO RINVII LA CONFERENZA DEI SERVIZI. PRESENTATO RECLAMO SULL'AIA AL COMITATO DI AARHUS "Il Comitato per la conformitĂ alla Convenzione di Aarhus ha recepito il reclamo da me presentato, con il suppo Vai su Facebook

Il futuro dell’ex Ilva appeso a una nave: previsto per domani il sì al rigassificatore; Rigassificatore, “Bomba galleggiante accanto all’ex Ilva”; Il M5s non ci sta: Rigassificatore a Taranto? Una bomba nel cuore della città . Non vogliamo altri rischi.

Ex Ilva: Emiliano, ipotesi accordo senza esprimersi su nave - Per l'ex Ilva di Taranto "serve un certo quantitativo di gas e non è detto che debba per forza essere un rigassificatore. msn.com scrive

Emiliano: ipotesi di accordo senza esprimersi su nave - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Come scrive rainews.it