Festa patronale a Mesagne | tre serate di musica e tradizione Chiude Michele Zarrillo

MESAGNE - Mesagne celebra la Madonna del Carmine, protettrice della cittĂ , con tre giorni di eventi che uniranno fede, musica e tradizione. Nell'ambito delle festivitĂ patronali, sono in programma tre attesi eventi musicali in Piazza Vittorio Emanuele II nelle serate del 15, 16 e 17 luglio, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it