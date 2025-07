Incidente sul lavoro a Cavriglia due operai feriti | uno trasportato in elicottero alle Scotte

È stato attivato intorno alle ore 14 il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente sul lavoro avvenuto in località Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: l’automedica del Valdarno, ambulanze della Misericordia di Cavriglia e Castelfranco, l’elisoccorso Pegaso 1, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Attivato anche il servizio PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) del Valdarno per le verifiche di competenza. Due gli uomini coinvolti nell’incidente: un 44enne è stato trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso; un altro, di 38 anni, è stato trasferito con la stessa gravità al Pronto Soccorso dell’ospedale della Gruccia. 🔗 Leggi su Lortica.it

