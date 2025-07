Salerno 16enne violentata prima del concerto di Capo Plaza | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di 16 anni durante l’attesa del concerto del rapper Capo Plaza. È successo a Salerno nella serata di sabato 12 luglio poco prima del concerto nella zona di piazza della Libertà della città campana. La persona arrestata, riferisce il Corriere della Sera, è un giovane di origini marocchine che si sarebbe avvicinato alla 16enne bloccandola alle spalle e molestandola. La ragazza, secondo la ricostruzione degli investigatori, ha tentato di liberarsi, ma l’uomo a quel punto l’avrebbe stretta con più forza continuando a perpetrare la violenza. 🔗 Leggi su Open.online

