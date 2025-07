Chi manovra per riempirci di estremisti Cerno smaschera la follia marxista-islamista | VIDEO

E poi saremo noi i razzisti e fascisti. Esiste in Italia e in Europa un gruppo politico che sta lavorando sotto traccia per riempirci di islamisti dentro le istituzioni, trasferire il denaro pubblico a questi gruppi e costruire  consenso. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chi manovra per riempirci di estremisti, Cerno smaschera la follia marxista-islamista | VIDEO

