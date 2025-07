Usa da Corte Suprema sì a licenziamenti di massa per piano Trump su istruzione

La Corte Suprema consente al presidente Usa Donald Trump di procedere con il piano per smantellare il Dipartimento dell’Istruzione licenziando quasi 1.400 dipendenti. Con i tre giudici progressisti in dissenso, la Corte ha sospeso un’ordinanza del giudice distrettuale statunitense Myong Joun di Boston, che aveva emesso un’ingiunzione preliminare annullando i licenziamenti e mettendo in discussione l’intero piano. I licenziamenti “probabilmente paralizzeranno il dipartimento”, ha scritto Joun. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, da Corte Suprema sì a licenziamenti di massa per piano Trump su istruzione

