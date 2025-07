Mondiali di Pallanuoto un super Settebello batte la Serbia | gli Azzurri volano ai quarti di finale

Singapore, 14 luglio 2025 – Una partita intensa e vinta quella del Settebello sulla Serbia, tre volte oro olimpico. Gli Azzurri di Coach Campagna hanno puntato alla vittoria e l’hanno ottenuta con tenacia e carattere. Piazzano una splendida qualificazione ai quarti di finale, con il punteggio di 17-16. L’Italia (vicecampione mondiale in carica) giocherĂ la partita dei quarti di finale con il Sudafrica. In programma mercoledì 16 luglio alle 07:45 (ora italiana). Le dichiarazioni, il tabellino e il calendario del Girone A – Fonte Federnuotofedernuoto.it. “E’ stata una partita bella per intensitĂ , aggressivitĂ , fisicità – sottolinea il cittì Campagna – Però abbiamo commesso molti errori in difesa e in inferioritĂ numerica, che dobbiamo rivedere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Mondiali pallanuoto, il Settebello batte la Serbia e si assicura i quarti di finale - L'Italia di Campagna supera ai rigori l'avversaria più importante del girone e si qualifica con un turno di anticipo alla fase ad eliminazione diretta ... Si legge su corrieredellosport.it

